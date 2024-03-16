75 000 грн за размещение торговых точек: в Черкассах на взятке погорела директор КП

Правоохранители задержали подозреваемую при получении части средств.

В Черкассах сообщили о подозрении директору одного из коммунальных предприятий города. Ей инкриминировано получение неправомерной выгоды за решение вопросов, относящихся к ее компетенции.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, женщина, занимая должность директора коммунального предприятия, высказала предложение частному предпринимателю предоставить ей деньги в сумме 75 тыс. грн. как неправомерную выгоду за размещение на территории предприятия торговых точек.

Правоохранители задержали подозреваемую при получении части средств в сумме 32 000 грн.

Решается вопрос об отстранении ее от должности и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

В прокуратуре добавляют, что женщине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

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