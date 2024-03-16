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Військово-транспортний обов'язок можуть поширити на громадян, у яких у власності перебуває два і більше транспортних засоби однієї категорії

Стало відомо, за яких умов громадяни мають надати своє авто або човен задля виконання військово-транспортного обов’язку.

Цитування чи плагіат: Верховний Суд розглянув справу авторки автореферату дисертації, який без її дозволу розмістив університет

Суди не врахували, що умовою для правомірності цитування є зазначення імені автора твору та джерела, з якого та чи інша цитата запозичується, що має вказати на походження процитованого твору, який використовується без дозволу автора.

Під час засідання у ВАКС Всеволод Князєв заявив, що оперативно-розшукові заходи щодо фігурантів Олега Горецького та Кирила Горбурова проводилися з листопада 2022 року

Захисник Всеволода Князєва звернувся до суду з клопотанням про витребування від Офісу Генпрокурора повних відомостей з ЄРДР, адже в матеріалах кримінального провадження відсутні докази реєстрації в ЄРДР епізоду одержання неправомірної вигоди, в якому обвинувачується Всеволод Князєв.

У Верховній Раді зареєстрували законопроект про мобілізацію засуджених

Законопроектом пропонується внести зміни до Кримінального кодексу, КПК та інших законодавчих актів щодо мобілізації засуджених.

Пред’явлення військового квитка при перетині кордону – Комітет підтримав виключення норми з законопроекту про мобілізацію

Разом з тим, Державна прикордонна служба і без закону про мобілізацію застосовує відповідну практику.

  1. В Україні

75 000 грн за розміщення торгових точок: у Черкасах на хабарі погоріла директорка КП

07:36, 16 березня 2024
Правоохоронці затримали підозрювану під час одержання частини коштів.
75 000 грн за розміщення торгових точок: у Черкасах на хабарі погоріла директорка КП
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У Черкасах повідомили про підозру директорці одного з комунальних підприємств міста. Їй інкриміновано одержання неправомірної вигоди за вирішення питань, що належать до її компетенції.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, жінка, обіймаючи посаду директора комунального підприємства, висловила пропозицію приватному підприємцю надати їй гроші в сумі 75 тис. грн як неправомірну вигоду за розміщення на території підприємства торгових точок.

Правоохоронці затримали підозрювану під час одержання частини коштів в сумі 32 000 грн.

Наразі вирішується  питання про відсторонення її з посади та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У прокуратурі додають, що жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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