75 000 грн за розміщення торгових точок: у Черкасах на хабарі погоріла директорка КП

Правоохоронці затримали підозрювану під час одержання частини коштів.

У Черкасах повідомили про підозру директорці одного з комунальних підприємств міста. Їй інкриміновано одержання неправомірної вигоди за вирішення питань, що належать до її компетенції.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, жінка, обіймаючи посаду директора комунального підприємства, висловила пропозицію приватному підприємцю надати їй гроші в сумі 75 тис. грн як неправомірну вигоду за розміщення на території підприємства торгових точок.

Правоохоронці затримали підозрювану під час одержання частини коштів в сумі 32 000 грн.

Наразі вирішується питання про відсторонення її з посади та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У прокуратурі додають, що жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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