Реконструкція медзакладу зі збитками у 600 тисяч гривень: на Київщині судитимуть посадовця

Фігурант підписав документацію, в якій вказана надмірна вартість устаткування.

На Київщині поліція скерувала до суду справу щодо 45-річного ексзаступник директора лікарні, який неналежно виконував свої службові обов'язки. Внаслідок його дій на рахунок товариства безпідставно перераховано кошти, виділені на реконструкцію медзакладу. Про це повідомила пресслужба поліції Київської області.

Підозрюваний, виконуючи покладені на нього обов'язки директора одного із закладів охорони здоров'я спричинив державі тяжкі наслідки. Він підписав відповідну документацію, в якій вказана надмірна вартість устаткування.

За результатами проведених експертиз, вартість медичного обладнання та супутнього устаткування завищена на суму 600 тисяч гривень.

У поліції додають, що фігуранту загрожує до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

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