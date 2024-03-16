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Військово-транспортний обов'язок можуть поширити на громадян, у яких у власності перебуває два і більше транспортних засоби однієї категорії

Стало відомо, за яких умов громадяни мають надати своє авто або човен задля виконання військово-транспортного обов’язку.

Цитування чи плагіат: Верховний Суд розглянув справу авторки автореферату дисертації, який без її дозволу розмістив університет

Суди не врахували, що умовою для правомірності цитування є зазначення імені автора твору та джерела, з якого та чи інша цитата запозичується, що має вказати на походження процитованого твору, який використовується без дозволу автора.

Під час засідання у ВАКС Всеволод Князєв заявив, що оперативно-розшукові заходи щодо фігурантів Олега Горецького та Кирила Горбурова проводилися з листопада 2022 року

Захисник Всеволода Князєва звернувся до суду з клопотанням про витребування від Офісу Генпрокурора повних відомостей з ЄРДР, адже в матеріалах кримінального провадження відсутні докази реєстрації в ЄРДР епізоду одержання неправомірної вигоди, в якому обвинувачується Всеволод Князєв.

У Верховній Раді зареєстрували законопроект про мобілізацію засуджених

Законопроектом пропонується внести зміни до Кримінального кодексу, КПК та інших законодавчих актів щодо мобілізації засуджених.

Пред’явлення військового квитка при перетині кордону – Комітет підтримав виключення норми з законопроекту про мобілізацію

Разом з тим, Державна прикордонна служба і без закону про мобілізацію застосовує відповідну практику.

  1. В Україні

Реконструкція медзакладу зі збитками у 600 тисяч гривень: на Київщині судитимуть посадовця

07:54, 16 березня 2024
Фігурант підписав документацію, в якій вказана надмірна вартість устаткування.
Реконструкція медзакладу зі збитками у 600 тисяч гривень: на Київщині судитимуть посадовця
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На Київщині поліція скерувала до суду справу щодо 45-річного ексзаступник директора лікарні, який неналежно виконував свої службові обов'язки. Внаслідок його дій на рахунок товариства безпідставно перераховано кошти, виділені на реконструкцію медзакладу. Про це повідомила пресслужба поліції Київської області.

Підозрюваний, виконуючи покладені на нього обов'язки директора одного із закладів охорони здоров'я спричинив державі тяжкі наслідки. Він підписав відповідну документацію, в якій вказана надмірна вартість устаткування.

За результатами проведених експертиз, вартість медичного обладнання та супутнього устаткування завищена на суму 600 тисяч гривень.

У поліції додають, що фігуранту загрожує до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

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