Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Під час засідання у ВАКС Всеволод Князєв заявив, що оперативно-розшукові заходи щодо фігурантів Олега Горецького та Кирила Горбурова проводилися з листопада 2022 року

Захисник Всеволода Князєва звернувся до суду з клопотанням про витребування від Офісу Генпрокурора повних відомостей з ЄРДР, адже в матеріалах кримінального провадження відсутні докази реєстрації в ЄРДР епізоду одержання неправомірної вигоди, в якому обвинувачується Всеволод Князєв.

У Верховній Раді зареєстрували законопроект про мобілізацію засуджених

Законопроектом пропонується внести зміни до Кримінального кодексу, КПК та інших законодавчих актів щодо мобілізації засуджених.

Пред’явлення військового квитка при перетині кордону – Комітет підтримав виключення норми з законопроекту про мобілізацію

Разом з тим, Державна прикордонна служба і без закону про мобілізацію застосовує відповідну практику.

У кандидатів, які отримали по дві рекомендації для призначення на посади суддів виникли проблеми: позиція ВРП

Вища рада правосуддя порадила кандидатам відмовитися від однієї з рекомендацій.

Правоохоронці повідомляють Раду адвокатів або вже після того, як почався обшук чи затримання адвоката, або набагато раніше, роблячи з адвокатів «почекунів», - РА Київської області

Почастішали випадки, коли правоохоронці повідомляють Раду адвокатів або вже після того як розпочався обшук чи затримання адвоката, або навпаки – набагато раніше, очевидно вважаючи, що адвокатам буде неважко виконати роль «почекунів», очікуючи по декілька годин на вулиці.

  1. В Україні

У Києві чоловік під час конфлікту з перехожим відкрив стрільбу

07:18, 16 березня 2024
Поліцейські затримали порушника, який вчинив стрілянину в Голосіївському районі.
У Києві чоловік під час конфлікту з перехожим відкрив стрільбу
Джерело фото: поліція Києва
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Поліцейські затримали чоловіка, який під час конфлікту з перехожим відкрив стрільбу. Зловмиснику вилучили знаряддя злочину - травматичний пістолет та набої до нього. Чоловікові загрожує від трьох до семи років ув’язнення за скоєне. Про це повідомила поліція Києва.

Повідомлення про стрілянину у Голосіївському районі надійшло до поліції близько 22 години вечора від очевидців події. На виклик виїхала слідчо-оперативна група територіального підрозділу та патрульна поліція.

Встановлено, що між двома чоловіками відбувся словесний конфлікт, в результаті якого зловмисник, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вистрелив двічі у сторону перехожого. На щастя, ніхто не постраждав. Поліція затримала порушника на місці події.

Поліцейські вилучили у зловмисника травматичний пістолет і набої до нього, які направлені на експертизу. Фігуранта, уродженця Київщини 1988 року народження, затримали за статтею про хуліганство.

За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури поліцейські повідомили зловмиснику про підозру за хуліганство, за яке передбачено до семи років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Як зміниться відстрочка від мобілізації по догляду та що буде з бронюванням військовозобов’язаних, — прямий ефір на Право ТВ
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Як зміниться відстрочка від мобілізації по догляду та що буде з бронюванням військовозобов’язаних, — прямий ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Погрібний
    Сергій Погрібний
    суддя Великої Палати Верховного Суду