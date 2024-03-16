У Києві чоловік під час конфлікту з перехожим відкрив стрільбу

Поліцейські затримали порушника, який вчинив стрілянину в Голосіївському районі.

Джерело фото: поліція Києва

Поліцейські затримали чоловіка, який під час конфлікту з перехожим відкрив стрільбу. Зловмиснику вилучили знаряддя злочину - травматичний пістолет та набої до нього. Чоловікові загрожує від трьох до семи років ув’язнення за скоєне. Про це повідомила поліція Києва.

Повідомлення про стрілянину у Голосіївському районі надійшло до поліції близько 22 години вечора від очевидців події. На виклик виїхала слідчо-оперативна група територіального підрозділу та патрульна поліція.

Встановлено, що між двома чоловіками відбувся словесний конфлікт, в результаті якого зловмисник, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вистрелив двічі у сторону перехожого. На щастя, ніхто не постраждав. Поліція затримала порушника на місці події.

Поліцейські вилучили у зловмисника травматичний пістолет і набої до нього, які направлені на експертизу. Фігуранта, уродженця Київщини 1988 року народження, затримали за статтею про хуліганство.

За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури поліцейські повідомили зловмиснику про підозру за хуліганство, за яке передбачено до семи років позбавлення волі.

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