В Киеве мужчина во время конфликта с прохожим открыл стрельбу во время конфликта с прохожим

Полицейские задержали нарушителя, который устроил стрельбу в Голосеевском районе.

Источник фото: полиция Киева

Полицейские задержали мужчину, который во время конфликта с прохожим открыл стрельбу. У злоумышленника изъяли орудие преступления - травматический пистолет и патроны к нему. Мужчине грозит от трех до семи лет заключения за содеянное. Об этом сообщила полиция Киева.

Сообщение о стрельбе в Голосеевском районе поступило в полицию около 22 часов вечера от очевидцев происшествия. На вызов выехала следственно-оперативная группа территориального подразделения и патрульная полиция.

Установлено, что между двумя мужчинами произошел словесный конфликт, в результате которого злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил дважды в сторону прохожего. К счастью, никто не пострадал. Полиция задержала нарушителя на месте происшествия.

Полицейские изъяли у злоумышленника травматический пистолет и патроны к нему, которые направлены на экспертизу. Фигуранта, уроженца Киевщины 1988 года рождения, задержали по статье о хулиганстве.

При процессуальном руководстве Голосеевской окружной прокуратуры полицейские сообщили злоумышленнику о подозрении за хулиганство, за которое предусмотрено до семи лет лишения свободы.

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