ВПЛ смогут получить субсидию на аренду жилья: подробности

В Украине разработали новый механизм поддержки внутренне перемещенных лиц.

Министерство социальной политики Украины представило новый механизм помощи внутренне перемещенным лицам - субсидию на аренду жилья. Пилотный проект планируют реализовать в течение двух лет, сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно информации пресс-службы, размер субсидии будет учитывать стоимость аренды в конкретном регионе или населенном пункте Украины, поскольку цены на аренду значительно отличаются в разных регионах. Например, цены на жилье в Киеве выше на 22% от средней по стране, в Закарпатье - в 2,5 раза, а в Николаеве - ниже на 30-35%. Самые доступные цены на аренду наблюдаются в Черниговском, Сумском, Харьковском и Херсонском регионах.

Кроме того, размер субсидии будет зависеть от количества человек в семье, арендующей жилье, доходов домохозяйства и его способности оплачивать аренду самостоятельно. Чем ниже доходы, тем больший процент стоимости аренды будет покрывать субсидия.

"Сейчас проект решения о такой помощи согласовывается в середине правительства. Ожидаем, что после утверждения решения правительства уже с июня ВПЛ смогут воспользоваться новым инструментом поддержки", - говорится в сообщении.

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