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  1. В Україні

ВПО зможуть отримати субсидію на оренду житла: подробиці

07:00, 16 березня 2024
В Україні розробили новий механізм підтримки внутрішньо переміщених осіб.
ВПО зможуть отримати субсидію на оренду житла: подробиці
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Міністерство соціальної політики України представило новий механізм допомоги внутрішньо переміщеним особам - субсидію на оренду житла. Пілотний проект планують реалізувати протягом двох років, повідомила прес-служба відомства.

Згідно з інформацією прес-служби, розмір субсидії буде враховувати вартість оренди в конкретному регіоні або населеному пункті України, оскільки ціни на оренду значно відрізняються у різних регіонах. Наприклад, ціни на житло в Києві вищі на 22% від середньої по країні, в Закарпатті - у 2,5 рази, а в Миколаєві - нижчі на 30-35%. Самі доступні ціни на оренду спостерігаються в Чернігівському, Сумському, Харківському та Херсонському регіонах.

Крім того, розмір субсидії буде залежати від кількості осіб у сім'ї, що орендує житло, доходів домогосподарства та його спроможності оплачувати оренду самостійно. Чим нижчі доходи, тим більший відсоток вартості оренди буде покривати субсидія.

«Зараз проект рішення про таку допомогу погоджується в середині уряду. Очікуємо, що після затвердження рішення уряду вже з червня ВПО зможуть скористатися новим інструментом підтримки», - йдеться в повідомленні.

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