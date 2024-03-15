Кабмін схвалив законопроект про поступове підвищення акцизу на цигарки

Законопроектом пропонується підвищення акцизного податку для тютюнових виробів до 2028 року.

Фото: КМУ

Кабінет Міністрів 15 березня схвалив законопроект, який передбачає поступове підвищення акцизного податку для тютюнових виробів. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зазначається, що схвалено проєкт закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби». Законопроєктом передбачено поступове до 2028 року підвищення специфічних ставок акцизного податку з сигарет до досягнення мінімального рівня, встановленого Директивою Ради 2011/64/ЄС від 21.06.2011.

Документ передбачає одночасне еквівалентне підвищення ставок акцизу на тютюн, промислові замінники тютюну та зменшення їх розміру для тютюновмісних виробів для електричного нагрівання; визначення грошової одиниці виміру ставки акцизу на тютюнові вироби у євро задля уникнення інфляційного впливу; уточнення окремих положень адміністрування акцизного податку з тютюнових виробів.

Як повідомлялося, до 2025 року в Україні діє семирічний план підвищення тютюнових акцизів на 20% щороку, який і мав на меті досягти мінімального європейського рівня оподаткування сигарет.

Якщо законопроєкт про підвищення акцизів на тютюнові вироби підтримає Верховна Рада, то ставка з 1 липня може становити 47 євро за 1 000 сигарет з фільтром.

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