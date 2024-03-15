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  1. В Украине

Кабмин одобрил законопроект о постепенном повышении акциза на сигареты

17:48, 15 марта 2024
Законопроект предлагает повышение акцизного налога для табачных изделий до 2028 года.
Кабмин одобрил законопроект о постепенном повышении акциза на сигареты
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Кабинет Министров 15 марта одобрил законопроект, предусматривающий постепенное повышение акцизного налога для табачных изделий. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Отмечается, что принят проект закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно пересмотра ставок акцизного налога на табачные изделия». Законопроектом предусмотрено постепенное к 2028 году повышение специфических ставок акцизного налога с сигарет до достижения минимального уровня, установленного Директивой Совета 2011/64/ЕС от 21.06.2011.

Документ предусматривает одновременное эквивалентное повышение ставок акциза на табак, промышленные заменители табака и уменьшение их размера для табакосодержащих изделий для электрического нагрева; определение денежной единицы измерения ставки акциза на табачные изделия в евро во избежание инфляционного воздействия; уточнение отдельных положений администрирования акцизного налога с табачных изделий

Как сообщалось, до 2025 года в Украине действует семилетний план повышения табачных акцизов на 20% ежегодно, который имел целью достичь минимального европейского уровня налогообложения сигарет.

Если законопроект о повышении акцизов на табачные изделия поддержит Верховная Рада, то ставка с 1 июля может составить 47 евро за 1000 сигарет с фильтром.

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