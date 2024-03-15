Кабмин одобрил законопроект о постепенном повышении акциза на сигареты

Законопроект предлагает повышение акцизного налога для табачных изделий до 2028 года.

Кабинет Министров 15 марта одобрил законопроект, предусматривающий постепенное повышение акцизного налога для табачных изделий. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Отмечается, что принят проект закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно пересмотра ставок акцизного налога на табачные изделия». Законопроектом предусмотрено постепенное к 2028 году повышение специфических ставок акцизного налога с сигарет до достижения минимального уровня, установленного Директивой Совета 2011/64/ЕС от 21.06.2011.

Документ предусматривает одновременное эквивалентное повышение ставок акциза на табак, промышленные заменители табака и уменьшение их размера для табакосодержащих изделий для электрического нагрева; определение денежной единицы измерения ставки акциза на табачные изделия в евро во избежание инфляционного воздействия; уточнение отдельных положений администрирования акцизного налога с табачных изделий

Как сообщалось, до 2025 года в Украине действует семилетний план повышения табачных акцизов на 20% ежегодно, который имел целью достичь минимального европейского уровня налогообложения сигарет.

Если законопроект о повышении акцизов на табачные изделия поддержит Верховная Рада, то ставка с 1 июля может составить 47 евро за 1000 сигарет с фильтром.

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