В Киеве на два месяца частично ограничат движение съездом на Набережное шоссе: известна причина

Во время проведения дорожных работ будет действовать ограничение на движении транспорта и пешеходов.

С 18 марта по 20 мая частично будет ограничено движение транспорта и пешеходов эстакадным съездом с Днепровского спуска на Набережное шоссе возле станции метро «Днепр». Об этом сообщила пресс-служба КК «Киевавтодор».

Отмечается, что дорожники будут выполнять текущий ремонт тротуарной части эстакадного съезда.

На время проведения работ будет действовать ограничение в движении транспорта по крайней левой полосе и пешеходам – на тротуарной части вдоль нее. Движение пешеходов будет осуществляться по тротуару на противоположной стороне съезда.

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