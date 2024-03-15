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  1. В Украине

Во Львове нарушитель признался патрульным, что купил водительские права за 5000 гривен

23:19, 15 марта 2024
Мужчина через Интернет за пять тысяч гривен купил водительские права.
Во Львове нарушитель признался патрульным, что купил водительские права за 5000 гривен
Источник фото: Патрульная полиция Львовской области
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Водитель Mercedes-Benz, которого остановили патрульные на улице Любинской во Львове из-за нарушения ПДД, признал перед правоохранителями, что приобрел свое водительское удостоверение в интернете за пять тысяч гривен. Об этом сообщила патрульная полиция Львовской области.

Правоохранители получили сообщение о том, что автомобиль Mercedes-Benz стоит припаркованный с нарушением правил дорожного движения. Инспекторы прибыли на место происшествия, где за рулем находился водитель. Он предъявил документы по требованию полицейских. Во время проверки водительского удостоверения в информационной базе появилась ошибка. 41-летний водитель признался, что приобрел документ несколько месяцев назад через Интернет за пять тысяч гривен и назвал свои реальные данные.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа для дальнейшего расследования этой ситуации.

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