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  1. В Україні

У Львові порушник зізнався патрульним, що купив водійські права за 5000 гривень

23:19, 15 березня 2024
Чоловік через Інтернет за п'ять тисяч гривень купив водійські права.
У Львові порушник зізнався патрульним, що купив водійські права за 5000 гривень
Джерело фото: Патрульна поліція Львівської області
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Водій Mercedes-Benz, якого зупинили патрульні на вулиці Любінській у Львовічерез порушення ПДР, визнав перед правоохоронцями, що придбав своє водійське посвідчення в інтернеті за п'ять тисяч гривень. Про це повідомила патрульна поліція Львівської області.

Правоохоронці отримали повідомлення про те, що автомобіль Mercedes-Benz стоїть припаркований з порушенням правил дорожнього руху. Інспектори прибули на місце події, де за кермом знаходився водій. Він пред'явив документи на вимогу поліцейських. Під час перевірки водійського посвідчення в інформаційній базі з'явилася помилка. 41-річний водій зізнався, що придбав документ кілька місяців тому через Інтернет за п'ять тисяч гривень та назвав свої реальні дані.

На місце пригоди була викликана слідчо-оперативна група для подальшого розслідування цієї ситуації.

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