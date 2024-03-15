Дощ та туман: якою буде погода в Україні на вихідні

Українцям повідомили, якою погода буде на вихідних.

16 та 17 березня погода в Україні буде теплою, але прогнозуються дощі. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Так, 16 березня буде переважно без опадів, лише у південній частині місцями невеликий дощ; на Прикарпатті та в більшості центральних областей вночі та вранці туман; температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, на узбережжі морів 2-7° тепла, вдень 6-11° тепла, на заході країни до 15°.

В неділю, 17 березня, у західних, вдень і у Вінницькій, Житомирській та Київській областях, у більшості областей пройдуть невеликі та помірні дощі; температура 17 березня у західних областях протягом доби 3-9° тепла, на решті території вночі 2-8° тепла, вдень 7-12°, 18 березня в Україні очікується зниження температури на 2-4°. Вітер південний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

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