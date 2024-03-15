Дождь и туман: какой будет погода в Украине на выходных

Украинцам сообщили, какой погода будет на выходных.

16 и 17 марта погода в Украине будет теплой, но прогнозируются дожди. Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

Так, 16 марта будет преимущественно без осадков, лишь в южной части местами небольшой дождь; на Прикарпатье и в большинстве центральных областей ночью и утром туман; температура ночью от 4° до 1° мороза, на побережье морей 2-7° тепла, днем 6-11° тепла, на западе страны до 15°.

В воскресенье, 17 марта, в западных, днем и Винницкой, Житомирской и Киевской областях, в большинстве областей пройдут небольшие и умеренные дожди; температура 17 марта в западных областях в течение суток 3-9° тепла, на остальной территории ночью 2-8° тепла, днем 7-12°, 18 марта в Украине ожидается понижение температуры на 2-4°. Ветер южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

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