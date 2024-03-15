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Во время заседания в ВАКС Всеволод Князев заявил, что оперативно-розыскные мероприятия по фигурантам Олегу Горецкому и Кириллу Горбурову проводились с ноября 2022 года

Защитник Всеволода Князева обратился в суд с ходатайством о истребовании от Офиса Генпрокурора полных сведений из ЕРДР, ведь в материалах уголовного производства отсутствуют доказательства регистрации в ЕРДР эпизода получения неправомерной выгоды, в котором обвиняется Всеволод Князев.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о мобилизации осужденных

Законопроектом предлагается внести изменения в Уголовный кодекс, УПК и другие законодательные акты по мобилизации осужденных.

Предъявление военного билета при пересечении границы – Комитет поддержал исключение нормы из законопроекта о мобилизации

Вместе с тем, Государственная пограничная служба и без закона о мобилизации применяет соответствующую практику.

У кандидатов, получивших по две рекомендации для назначения на должности судей, возникли проблемы: позиция Совета правосудия

Высший совет правосудия посоветовал кандидатам отказаться от одной из рекомендаций.

Правоохранители уведомляют Совет адвокатов или уже после того, как начался обыск или задержание адвоката, или гораздо раньше, делая из адвокатов «ждунов», - СА Киевской области

Участились случаи, когда правоохранители уведомляют Совет адвокатов или уже после того, как начался обыск или задержание адвоката, или наоборот – гораздо раньше, очевидно полагая, что адвокатам будет нетрудно выполнить роль «ждунов», ожидая по несколько часов на улице.

  1. Общество

Дождь и туман: какой будет погода в Украине на выходных

23:55, 15 марта 2024
Украинцам сообщили, какой погода будет на выходных.
Дождь и туман: какой будет погода в Украине на выходных
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16 и 17 марта погода в Украине будет теплой, но прогнозируются дожди. Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

Так, 16 марта будет преимущественно без осадков, лишь в южной части местами небольшой дождь; на Прикарпатье и в большинстве центральных областей ночью и утром туман; температура ночью от 4° до 1° мороза, на побережье морей 2-7° тепла, днем 6-11° тепла, на западе страны до 15°.

В воскресенье, 17 марта, в западных, днем и Винницкой, Житомирской и Киевской областях, в большинстве областей пройдут небольшие и умеренные дожди; температура 17 марта в западных областях в течение суток 3-9° тепла, на остальной территории ночью 2-8° тепла, днем 7-12°, 18 марта в Украине ожидается понижение температуры на 2-4°. Ветер южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

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