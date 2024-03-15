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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о мобилизации осужденных

17:39, 15 марта 2024
Законопроектом предлагается внести изменения в Уголовный кодекс, УПК и другие законодательные акты по мобилизации осужденных.
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о мобилизации осужденных
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Группа народных депутатов во главе с председателем партии «Слуга народа» Еленой Шуляк 13 марта зарегистрировали законопроект 11079 о внесении изменений в Уголовный, Уголовный процессуальный кодекс и другие законодательные акты относительно условно-досрочного освобождения от отбывания наказания для прохождения военной службы по контракту во время особого периода .

Как указывают авторы, одним из ресурсов, который может быть использован для усиления обороноспособности государства, являются лица, отбывающие наказание в виде ограничения или лишения свободы. Среди этих людей есть мотивированные и патриотически настроенные граждане, готовые искупить свою вину перед обществом на поле боя. В то же время привлечение этих лиц к военной службе требует четкого законодательного регулирования всех аспектов, связанных с: условно-досрочным увольнением таких лиц, осуществлением административного надзора за ними, принятие их на военную службу и определение особенностей ее прохождения, урегулирование вопросов социального и правовой защиты таких лиц и т.п.

Законопроектом предлагаются изменения:

1) Уголовного кодекса – в части урегулирования вопросов, связанных с условно-досрочным освобождением от отбывания наказания лиц для прохождения ими военной службы по контракту, а также установление ответственности за уклонение от прохождения военной службы такими лицами;

2) Уголовного процессуального кодекса – в части урегулирования вопросов, связанных с принятием судом решения об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания лиц для прохождения ими военной службы по контракту, а также с обращением к исполнению судебных решений на этот счет;

3) Уголовно-исполнительного кодекса – в части урегулирования порядка условно-досрочного освобождения от отбывания наказания лиц для прохождения ими военной службы по контракту;

4) Закона «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» – в части возложения на командиров воинских частей функций по осуществлению административного надзора за лицами, условно-досрочно освобожденными от отбывания наказания для прохождения военной службы по контракту, а также взятие таких лиц на отдельный учет в воинской части;

5) Закона «О воинской обязанности и военной службе» – в части установления особенностей принятия, прохождения и увольнения с военной службы лиц, условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания для прохождения военной службы по контракту; урегулирование вопросов, связанных с социальной и правовой защитой таких лиц; взятием таких лиц на военный учет, снятие и исключение из него; призывом на военную службу во время мобилизации, в особый период.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», возможность мобилизации осужденных в Украине рассматривается как один из потенциальных инструментов обеспечения пополнения украинской армии.

26 февраля стали известны некоторые детали изменений, которые предложено учесть в законопроекте о мобилизации 10449. Так, председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук предложил раздел I проекта 10449 после пункта 1 дополнить новыми пунктами такого содержания. А именно, Уголовный кодекс Украины дополнить статьей 84-2 «Освобождение от отбывания наказания для дальнейшего прохождения осужденным военной службы по призыву во время мобилизации на особый период». Вместе с тем, согласно действующему законодательству, изменения в Уголовный кодекс должны вноситься отдельным законопроектом.

Автор: Наталья Мамченко

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