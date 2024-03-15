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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о мобилизации осужденных

Законопроектом предлагается внести изменения в Уголовный кодекс, УПК и другие законодательные акты по мобилизации осужденных.

Предъявление военного билета при пересечении границы – Комитет поддержал исключение нормы из законопроекта о мобилизации

Вместе с тем, Государственная пограничная служба и без закона о мобилизации применяет соответствующую практику.

У кандидатов, получивших по две рекомендации для назначения на должности судей, возникли проблемы: позиция Совета правосудия

Высший совет правосудия посоветовал кандидатам отказаться от одной из рекомендаций.

Правоохранители уведомляют Совет адвокатов или уже после того, как начался обыск или задержание адвоката, или гораздо раньше, делая из адвокатов «ждунов», - СА Киевской области

Участились случаи, когда правоохранители уведомляют Совет адвокатов или уже после того, как начался обыск или задержание адвоката, или наоборот – гораздо раньше, очевидно полагая, что адвокатам будет нетрудно выполнить роль «ждунов», ожидая по несколько часов на улице.

Народные депутаты предлагают ввести льготы на ввоз автомобилей в Украину для военнослужащих, проходивших службу после 24 февраля 2022 года

Верховной Раде предлагают ввести льготный ввоз авто для лиц, проходивших военную службу после 24 февраля 2022 года.

  1. В Украине

Кабмин переназначил Виктора Еленского главой Государственной службы по этнополитике

17:15, 15 марта 2024
Виктор Еленский продолжит возглавлять Государственную службу Украины по этнополитике и свободе совести.
Кабмин переназначил Виктора Еленского главой Государственной службы по этнополитике
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Кабинет Министров на заседании 15 марта принял ряд кадровых решений. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Повторно назначен Виктор Еленский главой Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести.

Согласовано назначение Игоря Павленко заместителем председателя Ровенской облгосадминистрации.

Ранее мы писали, какие решения приняло правительство 15 марта.

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