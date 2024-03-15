Кабмин переназначил Виктора Еленского главой Государственной службы по этнополитике

Кабинет Министров на заседании 15 марта принял ряд кадровых решений. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Повторно назначен Виктор Еленский главой Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести.
Согласовано назначение Игоря Павленко заместителем председателя Ровенской облгосадминистрации.
Ранее мы писали, какие решения приняло правительство 15 марта.
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