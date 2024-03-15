У Києві на два місяці частково обмежать рух з’їздом на Набережне шосе: відома причина

На час проведення дорожніх робіт діятиме обмеження в русі транспорту та пішоходів.

Із 18 березня до 20 травня частково буде обмежений рух транспорту і пішоходів естакадним з’їздом із Дніпровського узвозу на Набережне шосе біля станції метро «Дніпро». Про це повідомила пресслужба КК «Київавтодор».

Зазначається, що у цей час дорожники виконуватимуть поточний ремонт тротуарної частини естакадного з’їзду.

На час проведення робіт діятиме обмеження в русі транспорту крайньою лівою смугою та пішоходів – на тротуарній частині вздовж неї. Рух пішоходів здійснюватиметься тротуаром на протилежній стороні з’їзду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.