Чи вимикатимуть світло 2 липня: відповідь Укренерго

Українців закликають ощадливо споживати електроенергію у вечірні години.

Фото: 24tv.ua

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НЕК «Укренерго» повідомила, що у четвер, 2 липня, застосування заходів обмеження електропостачання не прогнозується.

Як зазначили в компанії, це стало можливим завдяки зниженню температури повітря в сусідніх державах та покращенню можливостей для здійснення імпорту електроенергії.

Водночас енергетики закликають громадян ощадливо споживати електроенергію у вечірні години — з 16:00 до 23:00, щоб зменшити навантаження на енергосистему.

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