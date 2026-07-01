Вчителям можуть не продовжити відстрочку автоматично: що треба зробити обовʼязково

Можливість оформлення та підтвердження відстрочки через електронний сервіс «Резерв+» з’явиться з 1 серпня 2026 року.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Керівники закладів загальної середньої освіти мають до 3 липня 2026 року оновити в системі АІКОМ дані про військовозобов’язаних педагогічних працівників, щоб забезпечити автоматичне продовження відстрочок від призову через сервіс «Резерв+».

У Міністерстві освіти та науки України закликали актуалізувати в системі АІКОМ відомості про військовозобов’язаних працівників. Для того щоб процес відбувався коректно та автоматизовано через застосунок «Резерв+», дані в системі мають бути актуальними та достовірними. Якщо інформація буде відсутня або некоректна, автоматичне продовження відстрочки стане неможливим.

Керівники закладів загальної середньої освіти (ЗЗСО) мають до 3 липня 2026 року перевірити та за потреби оновити такі дані:

РНОКПП працівника;

позначку про основне місце роботи;

посаду;

фактичний обсяг роботи (частку ставки).

Окремо наголошується, що право на відстрочку мають лише ті педагоги, для яких заклад освіти є основним місцем роботи і які працюють не менш як на 0,75 ставки.

Повнота цих даних, а також інформація про форму бухгалтерського обліку закладу, необхідні для зіставлення з реєстрами Пенсійного фонду України. Після внесення даних керівник має перевірити звіт «Працівники ЗЗСО» (стовпчик «Подано на відстрочку»).

Процес «Підтвердження умов відстрочки педагогічного працівника» доступний виключно у кабінеті керівника ЗЗСО або опорного закладу.

Очікується, що можливість оформлення та підтвердження відстрочки через електронний сервіс «Резерв+» на основі цих даних з’явиться з 1 серпня 2026 року.

Якщо після оновлення системи дані в «Резерв+» не з’явилися, працівнику необхідно особисто звернутися до ТЦК та СП або ЦНАП для з’ясування обставин.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», порядок бронювання військовозобов’язаних регулюється статтею 25 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та постановою Кабінету Міністрів України №76 від 27 січня 2023 року.

Процедура бронювання передбачає кілька етапів. Спочатку підприємство має отримати статус критично важливого або підтвердити наявність мобілізаційного завдання. Після цього формуються списки військовозобов’язаних працівників, які у встановленому державою порядку подаються на погодження. Після погодження працівнику надається відстрочка від призову під час мобілізації.