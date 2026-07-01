Для УБД діє 75% знижка на комунальні послуги: хто має право та як отримати пільгу

Держава компенсує 75% витрат на оплату житлово-комунальних послуг після оформлення пільги через Пенсійний фонд або ЦНАП.

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Учасники бойових дій мають право на 75-відсоткову знижку на оплату житлово-комунальних послуг, однак не всі користуються цією державною пільгою.

Знижка поширюється на оплату опалення, електроенергії, газу, водопостачання та водовідведення, утримання житла, а також інших житлово-комунальних послуг.

Оформити пільгу можна кількома способами: через портал електронних послуг Пенсійного фонду України, за допомогою мобільного застосунку «Пенсійний фонд», а також особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду або найближчому центрі надання адміністративних послуг.

Після оформлення пільги отримувач самостійно сплачує рахунки за комунальні послуги, а Пенсійний фонд України компенсує належну суму на банківський рахунок або через «Укрпошту».

У разі наявності права на таку пільгу її можна отримати після оформлення у встановленому порядку.

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