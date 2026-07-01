Для участников боевых действий действует 75-процентная скидка на коммунальные услуги: кто имеет право и как получить льготу

Государство компенсирует 75 % расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг после оформления льготы через Пенсионный фонд или ЦНАП.

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Участники боевых действий имеют право на 75-процентную скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг, однако не все пользуются этой государственной льготой.

Скидка распространяется на оплату отопления, электроэнергии, газа, водоснабжения и водоотведения, содержания жилья, а также других жилищно-коммунальных услуг.

Оформить льготу можно несколькими способами: через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, с помощью мобильного приложения «Пенсионный фонд», а также лично в сервисном центре Пенсионного фонда или ближайшем центре предоставления административных услуг.

После оформления льготы получатель самостоятельно оплачивает счета за коммунальные услуги, а Пенсионный фонд Украины компенсирует причитающуюся сумму на банковский счет или через «Укрпочту».

При наличии права на такую льготу её можно получить после оформления в установленном порядке.

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