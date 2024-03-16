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Цитирование или плагиат: Верховный Суд рассмотрел дело автора автореферата диссертации, который без ее разрешения разместил университет

Суды не учли, что условием для правомерности цитирования является указание имени автора произведения и источника, из которого та или иная цитата заимствуется, что должно указать происхождение процитированного произведения, которое используется без разрешения автора.

Во время заседания в ВАКС Всеволод Князев заявил, что оперативно-розыскные мероприятия по фигурантам Олегу Горецкому и Кириллу Горбурову проводились с ноября 2022 года

Защитник Всеволода Князева обратился в суд с ходатайством о истребовании от Офиса Генпрокурора полных сведений из ЕРДР, ведь в материалах уголовного производства отсутствуют доказательства регистрации в ЕРДР эпизода получения неправомерной выгоды, в котором обвиняется Всеволод Князев.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о мобилизации осужденных

Законопроектом предлагается внести изменения в Уголовный кодекс, УПК и другие законодательные акты по мобилизации осужденных.

Предъявление военного билета при пересечении границы – Комитет поддержал исключение нормы из законопроекта о мобилизации

Вместе с тем, Государственная пограничная служба и без закона о мобилизации применяет соответствующую практику.

У кандидатов, получивших по две рекомендации для назначения на должности судей, возникли проблемы: позиция Совета правосудия

Высший совет правосудия посоветовал кандидатам отказаться от одной из рекомендаций.

  1. В Украине

Реконструкция медучреждения с убытком в 600 тысяч гривен: в Киевской области будут судить чиновника

07:54, 16 марта 2024
Фигурант подписал документацию, в которой указана избыточная стоимость оборудования.
Реконструкция медучреждения с убытком в 600 тысяч гривен: в Киевской области будут судить чиновника
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В Киевской области полиция направила в суд дело в отношении 45-летнего экс-заместителя директора больницы, который ненадлежаще исполнял свои служебные обязанности. В результате его действий на счет общества безосновательно перечислены средства, выделенные на реконструкцию медучреждения. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

Подозреваемый, выполняя возложенные на него обязанности директора одного из учреждений здравоохранения, привел для государства тяжелые последствия. Он подписал документацию, в которой указана избыточная стоимость оборудования.

По результатам проведенных экспертиз стоимость медицинского оборудования и сопутствующего оборудования завышена на сумму 600 тысяч гривен.

В полиции добавляют, что фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или без такового.

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