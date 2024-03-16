Реконструкция медучреждения с убытком в 600 тысяч гривен: в Киевской области будут судить чиновника

Фигурант подписал документацию, в которой указана избыточная стоимость оборудования.

В Киевской области полиция направила в суд дело в отношении 45-летнего экс-заместителя директора больницы, который ненадлежаще исполнял свои служебные обязанности. В результате его действий на счет общества безосновательно перечислены средства, выделенные на реконструкцию медучреждения. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

Подозреваемый, выполняя возложенные на него обязанности директора одного из учреждений здравоохранения, привел для государства тяжелые последствия. Он подписал документацию, в которой указана избыточная стоимость оборудования.

По результатам проведенных экспертиз стоимость медицинского оборудования и сопутствующего оборудования завышена на сумму 600 тысяч гривен.

В полиции добавляют, что фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или без такового.

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