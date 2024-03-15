Кабмін пропонує після війни збільшити чисельність Держприкордонслужби до 75 тисяч осіб

Уряд схвалив законопроект про збільшення чисельності Державної прикордонної служби після війни.

Кабінет Міністрів пропонує в післявоєнний період встановити чисельність Державної прикордонної служби до 75 тисяч осіб. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

На засіданні 15 березня схвалено проект закону про внесення зміни до закону "Про Державну прикордонну службу України", який пропонує встановити, що загальна чисельність Державної прикордонної служби протягом року з дня припинення або скасування воєнного стану на території України становитиме до 75 тисяч осіб.

Як повідомляється, це рішення зумовлене необхідністю формування та нарощування бойових резервів Держприкордонслужби у складі сил оборони і забезпечення готовності Держприкордонслужби в повоєнний період узяти під контроль державний кордон у його міжнародно визнаних межах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.