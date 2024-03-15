Правительство определило место для Национального военного мемориального кладбища

Это два участка в Гатненском обществе Фастовского района Киевской области, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кабинет Министров официально определил расположение для Национального военного мемориального кладбища. Оно будет на Киевщине. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Для кладбища выделят два участка в Гатненском обществе Фастовского района Киевской области.

«Создание такого кладбища имеет очень большое значение для нашей страны. Мы всегда должны помнить тех, кто отдал жизнь за Украину в войне за нашу свободу и независимость», - сказал Шмыгаль.

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