В Киеве к 8 годам тюрьмы приговорили поджигателя 13 авто военных

35-летний житель Киева в прошлом году совершил серию поджогов автомобилей военных.

Источник фото: UA.KyivPolice

Мужчину, который в прошлом году поджег 13 автомобилей военнослужащих в Деснянском районе Киева, приговорили к восьми годам заключения. Он использовал самодельные зажигательные устройства, которые автоматически срабатывали после установки на автомобилях. Об этом сообщила полиция Киева.

Оперативники уголовного розыска полиции Киева задержали злоумышленника при попытке поджечь очередной автомобиль. Во время обыска у него нашли еще одно самодельное устройство. Выяснилось, что 35-летний житель Киева, который переехал в столицу в 2014 году, самостоятельно изготавливал эти устройства.

Для раскрытия этих преступлений полиция привлекла лучших оперативников и следователей. Они провели длительные экспертные исследования, просмотрели сотни гигабайтов видеозаписей и допросили более тысячи свидетелей. В результате тщательной работы правоохранители установили личность злоумышленника и доказали его причастность к поджогам.

Согласно приговору Днепровского районного суда города Киева, злоумышленник был признан виновным в умышленном уничтожении или повреждении имущества путем поджога (ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины). Ему назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы.

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