В Минюсте отреагировали на задержание сотрудницы, пытавшейся завладеть средствами агропредприятия

Министерство юстиции сделало заявление о задержании сотрудницы ведомства.

Фото: ГБР

Как известно, Государственное бюро расследований задержало сотрудницу Министерства юстиции Украины и ее сообщника, которые мошенническими действиями пытались завладеть средствами крупного аграрного предприятия.

Позже Министерство юстиции Украины сделало заявление относительно задержания сотрудницы.

«Никакого отношения к Департаменту государственной регистрации, а также Государственного реестра прав на недвижимое имущество она не имела.

Также работница привлекла сообщником своего знакомого, гражданина другого государства, который называл себя «влиятельным чиновником» в Минюсте и должен выступать гарантом выполнения обещаний. Данный подельник никакого отношения к Министерству юстиции не имеет», - говорится в заявлении ведомства.

В Минюста также добавили, что сотрудница будет уволена в соответствии с требованиями законодательства.

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