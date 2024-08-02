Сотрудница Минюста с сообщником-иностранцем пытались завладеть средствами агропредприятия: их задержали

Сообщник называл себя «влиятельным чиновником» Минюста и должен был выступать гарантом выполнения обещаний.

Государственное бюро расследований сообщило, что задержало сотрудницу Министерства юстиции Украины и ее сообщника, которые мошенническими действиями пытались завладеть средствами крупного аграрного предприятия.

За 120 тысяч долларов США она обещала представителю бюджетообразующего предприятия региона внести в реестр недвижимого имущества сведения о праве пользования земельными участками сельскохозяйственного назначения.

«Также чиновница привлекла сообщником своего знакомого, гражданина другого государства, который называл себя «влиятельным чиновником» этого же Министерства и должен выступать гарантом выполнения обещаний», - заявили в ГБР.

В бюро добавили, что 1 августа подельники получили первый транш в размере 30 тысяч долларов США и сообщили, что для положительного решения вопроса у заявителя есть два дня, чтобы передать остальные средства.

«При этом чиновница хвасталсь влиятельными знакомствами с руководителями правоохранительных органов», - пишут в ГБР.

После получения средств оба «дельца» были задержаны. Фигурантам объявлено о подозрении в покушении на завладение чужим имуществом с предварительным сговором группой лиц, в условиях военного положения в особо крупных размерах (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 УК Украины). Им грозит до 12 лет лишения свободы.

В суд подано ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения в залог в эквиваленте 60 тыс дол. каждому.

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