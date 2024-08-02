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Какие выплаты может получать военный пенсионер, находящийся на государственном содержании

22:36, 2 августа 2024
Украинские военные имеют право на назначение пенсии на особых условиях.
Какие выплаты может получать военный пенсионер, находящийся на государственном содержании
Фото: АрміяInform
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В Пенсионном фонде Украины рассказали, сколько может получать военный пенсионер, находящийся на государственном содержании в доме-интернате.

Там отметили, что во время пребывания пенсионера из числа военнослужащих на полном государственном содержании в соответствующем учреждении (учреждении) ему выплачивается 25% назначенной пенсии (статья 48 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», статья 56 Закона Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц»).

В случае выбытия пенсионера из дома-интерната на лечение администрация заведения в трехдневный срок направляет в орган Пенсионного фонда Украины соответствующее уведомление с указанием даты выезда и даты возвращения.

В период лечения пенсионера, в том числе в госпитале, выплачивается 100% назначенной пенсии.

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