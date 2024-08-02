Практика судів
  1. В Україні
  2. / Суспільство

Які виплати може отримувати військовий пенсіонер, який перебуває на державному утриманні

22:36, 2 серпня 2024
Українські військові мають право на призначення пенсії на особливих умовах.
Які виплати може отримувати військовий пенсіонер, який перебуває на державному утриманні
Фото: АрміяInform
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Пенсійному фонді України розповіли, скільки може отримувати військовий пенсіонер, який перебуває на державному утриманні в будинку-інтернаті.

Там зазначили, що під час перебування пенсіонера з числа військовослужбовців на повному державному утриманні у відповідній установі (закладі) йому виплачується 25% призначеної пенсії (стаття 48 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», стаття 56 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»).

 У разі вибуття пенсіонера з будинку-інтернату на лікування адміністрація закладу у триденний строк надсилає до органу Пенсійного фонду України відповідне повідомлення із зазначенням дати виїзду та дати повернення.

Протягом періоду лікування пенсіонера, в тому числі у госпіталі, виплачується 100% призначеної пенсії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Оборона фінансується виключно за рахунок українських платників податків, не за рахунок міжнародних партнерів – Кабмін

Представники Уряду наголосили, оборона та безпека України фінансується виключно за рахунок українських платників податків.

Військовий збір із зарплат і ФОПів може залишитися в проекті про підвищення податків – Гетманцев

Підвищені податки вводяться лише тимчасово на час війни – Данило Гетманцев.

ВККС вчергове спробує обрати голову Комісії 7 серпня

Поки що претендент на посаду голови ВККС один – представник НАЗК Андрій Пасічник.

Доступ до електронних кабінетів вступників, ЄДЕБО і сайту Вступ-2024 закрито на невизначений строк

2 серпня закривається доступ до ЄДЕБО, сайту Вступу-2024 та електронних кабінетів вступників для здобуття вищої освіти.

Популярність професії юриста впала – більшість вступників хочуть стати психологами

Психологія, менеджмент, філологія і комп’ютерні науки обігнали професію юриста за популярністю серед вступників.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Алла Ярош
    Алла Ярош
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Ірина Колеснікова
    Ірина Колеснікова
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Наталія Височанська
    Наталія Височанська
    суддя Чернівецького апеляційного суду