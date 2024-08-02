Які виплати може отримувати військовий пенсіонер, який перебуває на державному утриманні

Українські військові мають право на призначення пенсії на особливих умовах.

Фото: АрміяInform

У Пенсійному фонді України розповіли, скільки може отримувати військовий пенсіонер, який перебуває на державному утриманні в будинку-інтернаті.

Там зазначили, що під час перебування пенсіонера з числа військовослужбовців на повному державному утриманні у відповідній установі (закладі) йому виплачується 25% призначеної пенсії (стаття 48 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», стаття 56 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»).

У разі вибуття пенсіонера з будинку-інтернату на лікування адміністрація закладу у триденний строк надсилає до органу Пенсійного фонду України відповідне повідомлення із зазначенням дати виїзду та дати повернення.

Протягом періоду лікування пенсіонера, в тому числі у госпіталі, виплачується 100% призначеної пенсії.

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