Практика судів
  1. Суспільство
  2. / В Україні

Працівник отримав травму через обстріл підприємства: чи може він отримати страхову виплату

22:00, 2 серпня 2024
Такий працівник матиме право на виплату за певних умов.
Працівник отримав травму через обстріл підприємства: чи може він отримати страхову виплату
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Головному управлінні Пенсійного фонду України у Донецькій області розповіли, чи матиме право на  страхову виплату працівник, який отримав травму на виробництві через обстріл підприємства.

В ПФУ пояснили, що щомісячна страхова виплата призначається потерпілому з дня встановлення МСЕК (медико-соціальна експертна комісія) ступеня втрати професійної працездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання.

У Фонді додали, що якщо справа про страхові виплати розглядається вперше після спливу трьох років з дня втрати потерпілим працездатності внаслідок нещасного випадку, страхові виплати призначаються з дня звернення (Порядок призначення, перерахування та здійснення страхових виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, затверджений постановою правління ПФУ від 26.01.2024 № 4-1, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.03.2024 за № 353/41698).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Оборона фінансується виключно за рахунок українських платників податків, не за рахунок міжнародних партнерів – Кабмін

Представники Уряду наголосили, оборона та безпека України фінансується виключно за рахунок українських платників податків.

Військовий збір із зарплат і ФОПів може залишитися в проекті про підвищення податків – Гетманцев

Підвищені податки вводяться лише тимчасово на час війни – Данило Гетманцев.

ВККС вчергове спробує обрати голову Комісії 7 серпня

Поки що претендент на посаду голови ВККС один – представник НАЗК Андрій Пасічник.

Доступ до електронних кабінетів вступників, ЄДЕБО і сайту Вступ-2024 закрито на невизначений строк

2 серпня закривається доступ до ЄДЕБО, сайту Вступу-2024 та електронних кабінетів вступників для здобуття вищої освіти.

Популярність професії юриста впала – більшість вступників хочуть стати психологами

Психологія, менеджмент, філологія і комп’ютерні науки обігнали професію юриста за популярністю серед вступників.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Алла Ярош
    Алла Ярош
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Ірина Колеснікова
    Ірина Колеснікова
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Наталія Височанська
    Наталія Височанська
    суддя Чернівецького апеляційного суду