Працівник отримав травму через обстріл підприємства: чи може він отримати страхову виплату

Такий працівник матиме право на виплату за певних умов.

У Головному управлінні Пенсійного фонду України у Донецькій області розповіли, чи матиме право на страхову виплату працівник, який отримав травму на виробництві через обстріл підприємства.

В ПФУ пояснили, що щомісячна страхова виплата призначається потерпілому з дня встановлення МСЕК (медико-соціальна експертна комісія) ступеня втрати професійної працездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання.

У Фонді додали, що якщо справа про страхові виплати розглядається вперше після спливу трьох років з дня втрати потерпілим працездатності внаслідок нещасного випадку, страхові виплати призначаються з дня звернення (Порядок призначення, перерахування та здійснення страхових виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, затверджений постановою правління ПФУ від 26.01.2024 № 4-1, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.03.2024 за № 353/41698).

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