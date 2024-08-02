Работник получил травму из-за обстрела предприятия: может ли он получить страховую выплату

Такой работник будет иметь право на выплату при определенных условиях.

В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области рассказали, будет ли иметь право на страховую выплату работник, получивший травму на производстве из-за обстрела предприятия.

В ПФУ объяснили, что ежемесячная страховая выплата назначается потерпевшему со дня установления МСЭК (медико-социальная экспертная комиссия) степени потери профессиональной трудоспособности в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.

В Фонде добавили, что если дело о страховых выплатах рассматривается впервые после истечения трех лет со дня потери потерпевшим трудоспособности в результате несчастного случая, страховые выплаты назначаются со дня обращения (Порядок назначения, перечисления и осуществления страховых выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших потерю трудоспособности, утвержденный постановлением правления ПФУ от 26.01.2024 № 4-1, зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 11.03.2024 под № 353/41698).

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