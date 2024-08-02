Практика судов
  1. Общество
  2. / В Украине

Работник получил травму из-за обстрела предприятия: может ли он получить страховую выплату

22:00, 2 августа 2024
Такой работник будет иметь право на выплату при определенных условиях.
Работник получил травму из-за обстрела предприятия: может ли он получить страховую выплату
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области рассказали, будет ли иметь право на страховую выплату работник, получивший травму на производстве из-за обстрела предприятия.

В ПФУ объяснили, что ежемесячная страховая выплата назначается потерпевшему со дня установления МСЭК (медико-социальная экспертная комиссия) степени потери профессиональной трудоспособности в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.

В Фонде добавили, что если дело о страховых выплатах рассматривается впервые после истечения трех лет со дня потери потерпевшим трудоспособности в результате несчастного случая, страховые выплаты назначаются со дня обращения (Порядок назначения, перечисления и осуществления страховых выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших потерю трудоспособности, утвержденный постановлением правления ПФУ от 26.01.2024 № 4-1, зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 11.03.2024 под № 353/41698).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Оборона финансируется исключительно за счет украинских налогоплательщиков, не за счет международных партнеров – Кабмин

Представители правительства подчеркнули, что оборона и безопасность Украины финансируется исключительно за счет украинских налогоплательщиков.

Военный сбор с зарплат и ФЛП может остаться в проекте о повышении налогов – Гетманцев

Повышенные налоги вводятся только на время войны – Даниил Гетманцев.

ВККС в очередной раз попытается избрать председателя Комиссии 7 августа

Пока претендент на должность главы ВККС один – представитель НАПК Андрей Пасечник.

Доступ к электронным кабинетам поступающих, ЕГЭБО и сайту Вступ-2024 закрыт на неопределенный срок

2 августа закрывается доступ к ЕГЭБО, сайту Вступ-2024 и электронным кабинетам абитуриентов для получения высшего образования.

Популярность профессии юриста упала – большинство поступающих хотят стать психологами

Психология, менеджмент, филология и компьютерные науки обогнали профессию юриста по популярности среди поступающих.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Алла Ярош
    Алла Ярош
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Ірина Колеснікова
    Ірина Колеснікова
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Наталія Височанська
    Наталія Височанська
    суддя Чернівецького апеляційного суду