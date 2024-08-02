В Киевской области мужчина во время ссоры бросил гранату в жену и сына — женщина погибла

В результате взрыва женщина получила несовместимые с жизнью телесные повреждения, а сын получил осколочные ранения.

Иллюстративное фото из открытых источников

В Киевской области правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который во время ссоры, в состоянии алкогольного опьянения, бросил гранату в жену и сына, в результате взрыва женщина умерла, а сын получил осколочные ранения. Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

Мужчине сообщено о подозрении в умышленном убийстве, покушении на умышленное убийство и незаконном обращении с боевыми припасами (п. 5 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15 п. 1, 5 ч. 2 ст. 115, . 1 ст. 263 УК Украины.

По данным следствия, между подозреваемым и его женой на дому возник словесный конфликт. Женщиной вступился их сын и сделал замечание отцу по поводу его поведения.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина достал гранату и бросил ее на пол комнаты.

В результате взрыва женщина получила несовместимые с жизнью телесные повреждения, а сын получил осколочные ранения.

По ходатайству прокуратуры подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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