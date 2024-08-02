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Тендер на восстановление «Охматдета» отменят и проведут заново, — министр здравоохранения Виктор Ляшко

15:11, 2 августа 2024
Минздрав анонсировал новый конкурс через Prozorro.
Тендер на восстановление «Охматдета» отменят и проведут заново, — министр здравоохранения Виктор Ляшко
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Тендер на восстановление больницы "Охматдет" будет отменен и проведён заново через Prozorro. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко на брифинге.

"По новому тендеру: я хочу, чтобы он объявился как можно скорее, поэтому на следующей неделе мы создадим наблюдательно-ревизионный совет, который утвердит критерии для участников тендера", - заявил он.

В наблюдательный совет войдут представители Минздрава, администрации "Охматдета" и шесть благотворителей, пожертвовавших наибольшую сумму на восстановление.

Министр также рассказал, что на счет непосредственно больницы "Охматдет" поступило 312 миллионов гривен, на благотворительный фонд - 378 миллионов гривен, 320 миллионов гривен собрали через платформу UNITED24, еще 100 миллионов гривен выделило правительство из резервного фонда.

Кроме того, фонд Говарда Баффета выделил условно 11,2 миллионов долларов, но он привозит помощь в виде оборудования, а не средств. Правительство Литвы выделило 1 миллион долларов, а правительство Германии озвучило намерение выделить 10 миллионов евро.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Минздрав просит правоохранителей проверить тендер на восстановление "Охматдета".

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