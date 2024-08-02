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Тендер на відбудову «Охматдиту» скасують і проведуть заново, — міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко

15:11, 2 серпня 2024
МОЗ анонсувало новий конкурс через Prozorro.
Тендер на відбудову «Охматдиту» скасують і проведуть заново, — міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко
фото з відкритих джерел
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Тендер на відбудову лікарні "Охматдит" скасують і проведуть заново через Prozorro. Про це заявив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко на брифінгу.

"По новому тендеру: я хочу, щоб він оголосився якомога швидше, тому наступного тижня ми створимо наглядово-ревізійну раду, яка затвердить критерії для учасників тендеру", - заявив він.

До наглядової ради ввійдуть представники МОЗ, адміністрації "Охматдиту" та шість благодійників, які пожертвували найбільшу суму на відновлення.

Міністр також розповів, що на рахунок безпосередньо лікарні "Охматдит" надійшло 312 мільйонів гривень, на благодійний фонд — 378 мільйонів гривень, 320 мільйонів гривень зібрали через платформу UNITED24, ще 100 мільйонів гривень виділив уряд з резервного фонду.

Крім того, фонд Говарда Баффета виділив умовно 11,2 мільйона доларів, але він привозить допомогу у вигляді обладнання, а не коштів. Уряд Литви виділив 1 мільйон доларів, а уряд Німеччини озвучив про намір виділити 10 мільйонів євро.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», МОЗ просить правоохоронців перевірити тендер на відбудову "Охматдиту".

Пошкоджений російською ракетною атакою корпус дитячої лікарні планують відновити до зими. 

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