У Донецькій області побудують нові артезіанські свердловини – Кабмін погодив проект

Уряд погодив проект з будівництва нових артезіанських свердловин у Донецькій області під час воєнного стану.

Кабмін на засіданні 2 серпня погодив пропозицію Міністерства захисту довкілля реалізувати до 31 грудня 2025 року експериментальний проект з водозабезпечення у Донецькій області.

Так, затверджено порядок реалізації експериментального проекту, що визначає процедуру реалізації проекту шляхом будівництва артезіанських свердловин, інших експлуатаційних свердловин різних типів задля водозабезпечення населення та субʼєктів господарювання у Донецькій області в умовах воєнного стану.

Встановлено, що на період воєнного стану учасники експериментального проекту здійснюють будівництво артезіанських свердловин, інших експлуатаційних свердловин різних типів без відведення земельної ділянки, розроблення та затвердження відповідної містобудівної документації, отримання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, отримання звіту про результати експертизи проектної документації на будівництво обʼєкта, отримання дозволу на виконання будівельних робіт, використання Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва та оформлення речових прав на земельні ділянки та без проведення оцінки впливу на довкілля.

Як зазначив у своїй промові прем’єр-міністр Денис Шмигаль, «маємо важливе рішення на покращення водопостачання наших громад».

«Цього місяця були на Донеччині й багато говорили з людьми про цю проблематику. Сьогодні затверджуємо постанову про максимальне спрощення дозвільних процедур та скорочення термінів реалізації проектів з будівництва нових артезіанських свердловин у Донецькій області» - зазначив він.

Також серед важливих рішень Уряду він назвав передачу Міністерству у справах ветеранів ще однієї будівлі, що дозволить підвищити управлінську якість. З огляду на пріоритет ветеранської політики для Уряду, ця будівля буде розташовуватись у центрі Києва на вулиці Хрещатик, 34.

Автор: Наталя Мамченко

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