В Донецкой области построят новые артезианские скважины – Кабмин согласовал проект

Правительство согласовало проект по строительству новых артезианских скважин в Донецкой области во время военного положения.

Кабмин на заседании 2 августа согласовал предложение Министерства защиты окружающей среды реализовать до 31 декабря 2025 года экспериментальный проект по водоснабжению в Донецкой области.

Так, утвержден порядок реализации экспериментального проекта, определяющий процедуру реализации проекта путем строительства артезианских скважин, других эксплуатационных скважин разных типов для водообеспечения населения и хозяйствующих субъектов в Донецкой области в условиях военного положения.

Установлено, что на период военного положения участники экспериментального проекта осуществляют строительство артезианских скважин, других эксплуатационных скважин разных типов без отвода земельного участка, разработку и утверждение соответствующей градостроительной документации, получение градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка, получение отчета о результатах экспертизы проектной документации на строительство объекта, получение разрешения на выполнение строительных работ, использование Единой государственной электронной системы в сфере строительства и оформления прав на земельные участки и без проведения оценки влияния на окружающую среду.

Как отметил в своей речи премьер-министр Денис Шмыгаль, «имеем важное решение на улучшение водоснабжения наших общин».

«В этом месяце были на Донетчине и много говорили с людьми об этой проблематике. Сегодня утверждаем постановление о максимальном упрощении разрешительных процедур и сокращении сроков реализации проектов строительства новых артезианских скважин в Донецкой области» - отметил он.

Также среди важных решений правительства он назвал передачу Министерству по делам ветеранов еще одного здания, что позволит повысить управленческое качество. Учитывая приоритет ветеранской политики для правительства, это здание будет располагаться в центре Киева по улице Крещатик, 34.

Автор: Наталья Мамченко

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