Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

В Донецкой области построят новые артезианские скважины – Кабмин согласовал проект

15:02, 2 августа 2024
Правительство согласовало проект по строительству новых артезианских скважин в Донецкой области во время военного положения.
В Донецкой области построят новые артезианские скважины – Кабмин согласовал проект
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабмин на заседании 2 августа согласовал предложение Министерства защиты окружающей среды реализовать до 31 декабря 2025 года экспериментальный проект по водоснабжению в Донецкой области.

Так, утвержден порядок реализации экспериментального проекта, определяющий процедуру реализации проекта путем строительства артезианских скважин, других эксплуатационных скважин разных типов для водообеспечения населения и хозяйствующих субъектов в Донецкой области в условиях военного положения.

Установлено, что на период военного положения участники экспериментального проекта осуществляют строительство артезианских скважин, других эксплуатационных скважин разных типов без отвода земельного участка, разработку и утверждение соответствующей градостроительной документации, получение градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка, получение отчета о результатах экспертизы проектной документации на строительство объекта, получение разрешения на выполнение строительных работ, использование Единой государственной электронной системы в сфере строительства и оформления прав на земельные участки и без проведения оценки влияния на окружающую среду.

Как отметил в своей речи премьер-министр Денис Шмыгаль, «имеем важное решение на улучшение водоснабжения наших общин».

«В этом месяце были на Донетчине и много говорили с людьми об этой проблематике. Сегодня утверждаем постановление о максимальном упрощении разрешительных процедур и сокращении сроков реализации проектов строительства новых артезианских скважин в Донецкой области» - отметил он.

Также среди важных решений правительства он назвал передачу Министерству по делам ветеранов еще одного здания, что позволит повысить управленческое качество. Учитывая приоритет ветеранской политики для правительства, это здание будет располагаться в центре Киева по улице Крещатик, 34.

Автор: Наталья Мамченко 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Популярность профессии юриста упала – большинство поступающих хотят стать психологами

Психология, менеджмент, филология и компьютерные науки обогнали профессию юриста по популярности среди поступающих.

В Донецкой области построят новые артезианские скважины – Кабмин согласовал проект

Правительство согласовало проект по строительству новых артезианских скважин в Донецкой области во время военного положения.

Большая часть граждан ничего не знает о деятельности антикоррупционных активистов – доноры заказали опрос

Результаты опроса, проведенного институтом из Вашингтона при финансировании USAID, свидетельствуют, что большинство ничего не знает о деятельности общественных организаций по борьбе с коррупцией.

Государственная аудиторская служба пытается давить на суды и угрожает Совету судей Украины – Совет судей

Совет судей Украина обратился в Кабинет министров и Верховную Раду с уведомлением о незаконных действиях Государственной аудиторской службы.

До 19 мая 2024 года в КУоАП не было части 3 статьи 210, поэтому ТЦК не могут привлекать к ответственности по этой части за нарушение учета, совершенное до 19 мая – суды

ТЦК привлекают мужчин к ответственности по ч. 3 ст. 210 КУоАП за нарушения, совершенные до 19 мая 2024 года, но суды отменяют такие штрафы, поскольку до 19 мая части 3 в статье 210 не существовало.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Алла Ярош
    Алла Ярош
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Ірина Колеснікова
    Ірина Колеснікова
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Наталія Височанська
    Наталія Височанська
    суддя Чернівецького апеляційного суду