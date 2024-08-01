Тендер на відбудову Охматдиту – Віктор Ляшко заявив, що МОЗ звернувся до правоохоронних органів для перевірки

Правоохоронці проведуть перевірку інформації щодо тендеру на відбудову Охматдиту.

Міністерство охорони здоров’я звернулося до правоохоронних органів для проведення додаткових перевірок стосовно тендеру на відбудову Охматдиту. Про це повідомив міністр Віктор Ляшко.

«8 липня агресор здійснив терористичну атаку на найбільшу дитячу лікарню країни НДСЛ Охматдит. Щороку тут лікувалися тисячі дітей зі складними захворюваннями. Відновити потужності, аби діти мали змогу продовжувати лікування - завдання №1.

Вдячний всім людям, бізнесам, країнам, які моментально підключилися, аби допомогти нам реалізувати це завдання якнайшвидше. Частина зібраних коштів була акумульована на рахунку БО «Благодійний фонд «Охматдит» - здорове дитинство».

19 липня Фонд, узгодивши Критерії оцінювання та Методичні рекомендації оцінювання конкурсних пропозицій з Охматдитом, оголосив тендер на проведення поточного ремонту та внутрішнього опорядження будівлі Сучасного лікувально-діагностичного комплексу НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ УКРАЇНИ під той обсяг робіт, на які вже був зроблений дефектний акт.

За результатами проведення тендеру з пропозиціями на участь в проведені поточного ремонту вийшло 17 будівельних компаній України, 14 з яких з’явились для проведення конкурсу. Кожен учасник оцінювався за 5 критеріями: співбесіда, оцінка персоналу, оцінка матеріально-технічної бази, досвід, цінова пропозиція. Деякі компанії були усунені через порушення принципу доброчесності, зокрема, відкриті кримінальні провадження.

На підставі даних відкритих джерел та аналізу наданих учасниками Конкурсу документів робочій групі НДСЛ «ОХМАТДИТ» рекомендували обрати переможцем Конкурсу ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУД-ТЕХНОЛОДЖІ». Про що було публічно повідомлено керівником лікарні. Наразі договір ще не підписаний, оскільки вивчалась спроможність компанії виконати всі необхідні роботи» - зазначив Ляшко.

Разом з тим, з огляду на резонанс навколо тендеру, у МОЗ вважають за необхідне провести додаткові перевірки.

«Бачу, що цей вибір викликав резонанс, саме тому сьогодні ми звернулися до правоохоронних органів для проведення додаткових перевірок. Зі свого боку хочу ще раз підкреслити, що я особисто і моя команда робимо все, аби процес був абсолютно прозорий» - вказав він.

Також Віктор Ляшко пообіцяв, що від моменту, коли з компанією-підрядником буде підписано договір, щодня буде оприлюднюватись публічний звіт, аби інформувати людей, на що витрачаються зібрані їх зусиллями гроші.

Автор: Наталя Мамченко

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