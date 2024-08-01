Джо Байден заявив, що внаслідок обміну з рф до США повернулися троє громадян США і один власник грін-карти

«Троє американських громадян і один американський власник грін-карти, які були несправедливо ув'язнені нарешті повертаються додому, це Пол Вілан, Еван Гершковіч, Алсу Курмашева і Володимир Кара-Мурза» - зазначив Байден.

Президент США Джо Байден зробив заяву стосовно обміну ув’язненими, який відбувся 1 серпня в Анкарі.

«Сьогодні троє американських громадян і один американський власник грін-карти, які були несправедливо ув'язнені в Росії, нарешті повертаються додому: Пол Вілан, Еван Гершковіч, Алсу Курмашева і Володимир Кара-Мурза.

Угода, яка забезпечила їм свободу, була подвигом дипломатії. Загалом ми домовилися про звільнення 16 осіб з Росії, включаючи п’ятьох німців і сімох громадян Росії, які були політичними в’язнями у своїй країні. Деякі з цих жінок і чоловіків роками несправедливо утримуються. Усі вони пережили неймовірні страждання та невизначеність. Сьогодні їх муки закінчилися» - вказав Байден.

«Я вдячний нашим союзникам, які підтримували нас під час важких і складних переговорів для досягнення цього результату, включаючи Німеччину, Польщу, Словенію, Норвегію та Туреччину. Це яскравий приклад того, чому життєво важливо мати друзів у цьому світі, яким можна довіряти та на яких можна покластися. Наші союзи роблять американців безпечнішими.

І дозвольте мені сказати чітко: я не припиню працювати, доки кожен американець, незаконно затриманий або утримуваний у заручниках у всьому світі, не возз’єднається зі своєю родиною. Зараз моя адміністрація повернула додому понад 70 таких американців, багато з яких були в полоні ще до того, як я прийшов на посаду. Тим не менш, занадто багато сімей страждають і розлучаються зі своїми близькими, і для мене як президента немає вищого пріоритету, ніж повернути цих американців додому» - зазначив Байден.

Нагадаємо, серед звільнених опозиційних політиків, музикантів та журналістів Еван Гершкович, Володимир Кара-Мурза, Лілія Чанишева, Ілля Яшин, Ксенія Фадєєва, Андрій Пивоваров, Пол Уілан, Алсу Курмашева, Олег Орлов, Олександра Скочіленко, Дітер Воронін, Кевін Лік, Ріко Крігер, Патрік Шебель, Герман Мойжес, Вадим Останін.

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