Джо Байден заявил, что в результате обмена с рф в США вернулись трое граждан США и один владелец грин-карты

«Трое американских граждан и один американский владелец грин-карты, которые были несправедливо заключены, наконец возвращаются домой, это Пол Вилан, Эван Гершкович, Алсу Курмашева и Владимир Кара-Мурза» - отметил Байден.

Президент США Джо Байден сделал заявление по поводу обмена заключенными, который состоялся 1 августа в Анкаре.

«Сегодня трое американских граждан и один американский владелец грин-карты, которые были несправедливо заключены в России, наконец-то возвращаются домой: Пол Вилан, Эван Гершкович, Алсу Курмашева и Владимир Кара-Мурза.

Соглашение, обеспечившее им свободу, было подвигом дипломатии. В общей сложности мы договорились об освобождении 16 человек из России, включая пятерых немцев и семерых граждан России, которые были политическими заключенными в своей стране. Некоторые из этих женщин и мужчин годами несправедливо удерживаются. Все они испытали невероятные страдания и неопределенность. Сегодня их мучения закончилась» – указал Байден.

«Я благодарен нашим союзникам, которые поддерживали нас во время трудных и сложных переговоров для достижения этого результата, включая Германию, Польшу, Словению, Норвегию и Турцию. Это яркий пример того, почему жизненно важно иметь друзей в этом мире, которым можно доверять и на которых можно положиться. Наши союзы делают американцев более безопасными.

И позвольте мне сказать четко: я не перестану работать, пока каждый американец, незаконно задержанный или удерживаемый в заложниках по всему миру, не воссоединится со своей семьей. Сейчас моя администрация вернула домой более 70 американцев, многие из которых были в плену еще до того, как я пришел на должность. Тем не менее, слишком много семей страдают и расстаются со своими близкими, и для меня как президента нет более высокого приоритета, чем вернуть этих американцев домой», - отметил Байден.

Напомним, среди уволенных оппозиционных политиков, музыкантов и журналистов Эван Гершкович, Владимир Кара-Мурза, Лилия Чанышева, Илья Яшин, Ксения Фадеева, Андрей Пивоваров, Пол Уилан, Алсу Курмашева, Олег Орлов, Александра Скочиленко, Дитер Воронин, Кевин Лик, Рико Кригер, Патрик Шебель, Герман Мойжес, Вадим Останин.

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