КГГА просит срочно отреставрировать мост Патона во избежание аварийных ситуаций

Столичные власти обратились в Кабмин с требованием безотлагательно реставрировать мост через Днепр.

Власти Киева обратились в Кабинет министров с требованием безотлагательно реставрировать мост Патона через Днепр и подходов к нему во избежание аварийных ситуаций. Об этом сообщает КГГА.

Соответствующее письмо подписало мэр Киева Виталий Кличко.

Указывается, что столица уже не раз обращалась в профильное министерство для реставрационных работ, однако в течение двух лет никаких работ по улучшению состояния сооружения не провели.

По настоянию Правительства и Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, Киев передал мост для ремонта в проект «Большое строительство» в августе 2023 года. Заказчиком ремонтных работ определили Службу обновления и развития инфраструктуры.

Вместе с тем, специалисты городского КП «Киевавтодоргород» проводят круглосуточный мониторинг технического состояния сооружения и выполняют комплекс работ по его эксплуатационному содержанию.

В то же время директор Института электросварки имени Патона Игорь Кривцов призвал немедленно закрыть мост Патона на капитальный ремонт. Об этом он сказал в интервью Liga.net.

Толщина металла нижнего пояса моста сильно уменьшилась из-за коррозии. На некоторых участках она составляет пять миллиметров. «Еще ни разу не произошло полное обследование моста. Его исследовали там, где был доступ. Поэтому общая картина может быть совсем иной», – объясняет Кровцун.

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