КМДА просить терміново відреставрувати міст Патона для уникнення аварійних ситуацій

Столична влада звернулася до Кабміну з вимогою невідкладно реставрувати міст через Дніпро.

Влада Києва звернулась до Кабінету міністрів з вимогою невідкладно реставрувати міст Патона через Дніпро та підходів до нього задля уникнення аварійних ситуацій. Про це повідомляє КМДА.

Відповідний лист підписав мер Києва Віталій Кличко.

Вказується, що столиця вже не раз зверталася до профільного міністерства для реставраційних робіт, «однак протягом двох років жодних робіт для поліпшення стану споруди не провели».

За наполяганням Уряду та Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України Київ передав міст для ремонту в проєкт «Велике будівництво» у серпні 2023 року. Замовником ремонтних робіт визначили Службу відновлення і розвитку інфраструктури.

Разом із тим, фахівці міського КП «Киїаватошляхміст» проводять цілодобовий моніторинг технічного стану споруди та виконують комплекс робіт з її експлуатаційного утримання.

Водночас директор Інституту електрозварювання імені Патона Ігор Крівцун закликав негайно закрити міст Патона на капітальний ремонт. Про це він зазначив у інтерв’ю Liga.net.

Товщина металу нижнього пояса мосту сильно зменшилася через корозію. На деяких ділянках вона становить п’ять міліметрів. «Ще жодного разу не відбулося повне обстеження мосту. Його досліджували там, де був доступ. Тому загальна картина може бути зовсім інакшою», – пояснює Крівцун.

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