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Тендер на восстановление Охматдета – Виктор Ляшко заявил, что Минздрав обратился в правоохранительные органы для проверки

19:19, 1 августа 2024
Правоохранители проведут проверку информации о тендере на восстановление Охматдета.
Тендер на восстановление Охматдета – Виктор Ляшко заявил, что Минздрав обратился в правоохранительные органы для проверки
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Министерство здравоохранения обратилось в правоохранительные органы для проведения дополнительных проверок по тендеру на восстановление Охматдета. Об этом сообщил министр Виктор Ляшко.

«8 июля агрессор совершил террористическую атаку на крупнейшую детскую больницу страны НДСЛ Охматдет. Каждый год здесь лечились тысячи детей со сложными заболеваниями. Восстановить мощности, чтобы дети могли продолжать лечение - задача №1.

Благодарен всем людям, бизнесам, странам, которые моментально подключились, чтобы помочь нам реализовать эту задачу как можно быстрее. Часть собранных средств была аккумулирована на счете БО «Благотворительный фонд «Охматдет» – здоровое детство».

19 июля Фонд, согласовав Критерии оценивания и Методические рекомендации по оценке конкурсных предложений с Охматдитом, объявил тендер на проведение текущего ремонта и внутренней отделки здания Современного лечебно-диагностического комплекса НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ Украины под тот объем работ, на которые уже был сделан дефектній акт.

По результатам проведения тендера с предложениями на участие в проведении текущего ремонта вышли 17 строительных компаний Украины, 14 из которых явились для проведения конкурса. Каждый участник оценивался по 5 критериям: собеседование, оценка персонала, оценка материально-технической базы, опыт, ценовое предложение. Некоторые компании были устранены из-за нарушения принципа добродетели, в частности, открыты уголовные производства.

На основании данных открытых источников и анализа предоставленных участниками Конкурса документов рабочей группе НДСЛ «ОХМАТДИТ» рекомендовали выбрать победителем Конкурса ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БУД-ТЕХНОЛОДЖИ». О чем было публично доложено руководителем больницы. Пока договор еще не подписан, поскольку изучалась способность компании выполнить все необходимые работы» - отметил Ляшко.

Вместе с тем, учитывая резонанс вокруг тендера, в Минздраве считают необходимым провести дополнительные проверки.

«Вижу, что этот выбор вызвал резонанс, поэтому сегодня мы обратились в правоохранительные органы для проведения дополнительных проверок. Со своей стороны, хочу еще раз подчеркнуть, что я лично и моя команда делаем все, чтобы процесс был абсолютно прозрачный» - указал он.

Также Виктор Ляшко пообещал, что с момента, когда с компанией-подрядчиком будет подписан договор, каждый день будет обнародоваться публичный отчет, чтобы информировать людей, на что тратятся собранные их усилиями деньги.

Автор: Наталя Мамченко 

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