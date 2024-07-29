Пошкоджений російською атакою корпус «Охматдиту» планують відновити до зими, — МОЗ

Збитки ушкоджень оцінюють у понад 800 мільйонів гривень.

Фото: vechirniy.kyiv.ua

Пошкоджений російською ракетною атакою корпус дитячої лікарні «Охматдит» планують відновити до зими. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Збитки ушкоджень оцінюють у понад 800 мільйонів гривень. З них 400 мільйонів гривень треба на заміну обладнання. Суму покриє американський приватний сімейний фонд, що працює над підвищенням громадської безпеки та пом’якшенням конфліктів. Решту суми — це понад один мільярд гривень —зібрали благодійники.

Зазначається, що «Охматдит» вже провів прозорий конкурс та обрав підрядника на відбудову. Планується, що перша черга робіт (ремонт приміщень, заміна вікон та дверей) завершиться вже в середині вересня. Наступний етап — відновлення фасаду будівлі — триватиме ще до півтора місяця.

«Надання медичних послуг тут вже відновлено, завершення відновних робіт дозволить вийти на проектні потужності», — зазначили в МОЗ.

На місці зруйнованих будівель побудують новий корпус. Там планують розвинути високотехнологічні напрями – дитяча урологія та гастроентерологія. Також організують травма-центр для дітей, розширять центр радіології і створять перинатальний центр.

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