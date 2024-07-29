Об’єкти, щодо яких проводиться державна реєстрація речових прав — пояснення Мін’юсту

Наявність відкритого за заявою скаржника судового провадження, предметом якого є оскарження тих самих рішень, дій або бездіяльності у сфері державної реєстрації прав унеможливлює розгляд територіальним органом Мін’юсту такої скарги.

Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції роз’яснило, щодо яких об’єктів проводиться державна реєстрація речових прав.

Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень — офіційне визнання і підтвердження державою фактів набуття, зміни або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Перелік об’єктів, щодо яких проводиться державна реєстрація речових прав в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно визначений нормами статті 5 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», який регулює відносини, що виникають у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, і спрямований на забезпечення визнання та захисту державою таких прав, а саме:

земельні ділянки;

житлові будинки;

будівлі, споруди, а також їх окремі частини;

квартири;

житлові та нежитлові приміщення;

меліоративні мережі, складові частини меліоративної мережі.

У Державному реєстрі прав також реєструються передбачені Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» речові права та їх обтяження на об’єкти незавершеного будівництва та майбутні об’єкти нерухомості.

Державна реєстрація права власності та інших речових прав проводиться в межах Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя за місцезнаходженням нерухомого майна.

Державна реєстрація права власності та інших речових прав на нерухоме майно, об’єкти незавершеного будівництва, майбутні об’єкти нерухомості, місцезнаходженням яких є Автономна Республіка Крим, Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Харківська, Херсонська області, місто Севастополь проводиться незалежно від місцезнаходження нерухомого майна (Наказ Міністерства юстиції України «Про проведення державної реєстрації в межах декількох адміністративно-територіальних одиниць» від 09.06.2023 № 2179/5).

Не підлягають державній реєстрації речові права та їх обтяження на:

корисні копалини;

рослини;

малі архітектурні форми;

тимчасові, некапітальні споруди, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких можливе без їх знецінення та зміни призначення;

окремо на споруди, що є приналежністю головної речі, або складовою частиною речі, зокрема на магістральні та промислові трубопроводи (у тому числі газорозподільні мережі);

автомобільні дороги;

електричні мережі;

магістральні теплові мережі, мережі зв’язку;

залізничні колії.

Якщо державним реєстратором безпідставно, необґрунтовано відмовлено у проведенні реєстраційних дій, таке рішення може бути оскаржено до територіального органу Міністерства юстиції України або до суду.

Розгляд скарг у сфері державної реєстрації на предмет наявності (відсутності) порушень закону у рішеннях, діях або бездіяльності державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації, здійснюється у межах території, на яку поширюються повноваження територіального органу Міністерства юстиції України.

Наявність відкритого за заявою скаржника судового провадження, предметом якого є оскарження тих самих рішень, дій або бездіяльності у сфері державної реєстрації прав унеможливлює розгляд територіальним органом Міністерства юстиції України такої скарги.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.