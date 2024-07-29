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Объекты, по которым проводится государственная регистрация прав — объяснение Минюста

18:18, 29 июля 2024
Наличие открытого по заявлению жалобщика судебного производства, предметом которого является обжалование тех же решений, действий или бездействия в сфере государственной регистрации прав делает невозможным рассмотрение территориальным органом Минюста такой жалобы.
Объекты, по которым проводится государственная регистрация прав — объяснение Минюста
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Южное межрегиональное управление Министерства юстиции разъяснило, относительно каких объектов проводится государственная регистрация прав.

Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и их обременений — официальное признание и подтверждение государством фактов приобретения, изменения или прекращения вещных прав на недвижимое имущество, обременений таких прав путем внесения соответствующих сведений в Государственный реестр прав на недвижимое имущество.

Перечень объектов, относительно которых проводится государственная регистрация прав в Государственном реестре прав на недвижимое имущество определен нормами статьи 5 Закона Украины «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений», регулирующего отношения, возникающие в сфере государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений, и направленный на обеспечение признания и защиты государством таких прав, а именно:

  • земельные участки;
  • жилые дома;
  • здания, сооружения, а также их отдельные части;
  • квартиры;
  • жилые и нежилые помещения;
  • мелиоративные сети, составные части мелиоративной сети.

В Государственном реестре прав также регистрируются предусмотренные Законом Украины «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений» вещные права и их обременение на объекты незавершенного строительства и будущие объекты недвижимости.

Государственная регистрация права собственности и других вещных прав производится в пределах Автономной Республики Крым, области, городов Киева и Севастополя по местонахождению недвижимого имущества.

Государственная регистрация права собственности и других прав на недвижимое имущество, объекты незавершенного строительства, будущие объекты недвижимости, местонахождением которых является Автономная Республика Крым, Донецкая, Запорожская, Луганская, Николаевская, Харьковская, Херсонская области, город Севастополь проводится независимо от местонахождения недвижимое имущество (Приказ Министерства юстиции Украины «О проведении государственной регистрации в пределах нескольких административно-территориальных единиц» от 09.06.2023 № 2179/5).

Не подлежат государственной регистрации вещные права и их обременение на:

  • полезные ископаемые;
  • растения;
  • малые архитектурные формы;
  • временные, некапитальные сооружения, расположенные на земельном участке, перемещение которых возможно без их обесценения и изменения назначения;
  • отдельно на сооружения, являющиеся принадлежностью главной вещи или составной частью вещи, в частности на магистральные и промышленные трубопроводы (в том числе газораспределительные сети);
  • автомобильные дороги;
  • электрические сети;
  • магистральные тепловые сети, сети связи;
  • железнодорожные пути.

Если государственным регистратором безосновательно, необоснованно отказано в проведении регистрационных действий, такое решение может быть обжаловано в территориальный орган Министерства юстиции Украины или суд.

Рассмотрение жалоб в сфере государственной регистрации на предмет наличия (отсутствия) нарушений закона в решениях, действиях или бездействии государственного регистратора, субъектов государственной регистрации осуществляется в пределах территории, на которую распространяются полномочия территориального органа Министерства юстиции Украины.

Наличие открытого по заявлению жалобщика судебного производства, предметом которого является обжалование тех же решений, действий или бездействия в сфере государственной регистрации прав делает невозможным рассмотрение территориальным органом Министерства юстиции Украины такой жалобы.

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