У Києві покарали п’яного пішохода, який на Хрещатику перейшов 8 смуг проїжджої частини: відео

У столиці притягнули до відповідальності пішохода, який порушив ПДР.

У Києві на вулиці Хрещатик покарали чоловіка, який перейшов вісім смуг проїжджої частини у не встановленому для цього місці.

Як повідомила патрульна поліція Києва, інспектори зупинили порушника. Він мав явні ознаки алкогольного сп'яніння.

«Тож ми провели з ним профілактичну бесіду щодо небезпеки таких дій та винесли постанову за ч. 3 ст. 127 (Порушення ПДР пішоходами, які перебувають у стані сп'яніння) КУпАП», - заявили у поліції.

У поліції нагадали, що пішоходи повинні переходити проїзну частину по пішохідних переходах, у тому числі підземних і надземних, а у разі їх відсутності — на перехрестях по лініях тротуарів або узбіч.

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