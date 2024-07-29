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У Києві покарали п’яного пішохода, який на Хрещатику перейшов 8 смуг проїжджої частини: відео

20:41, 29 липня 2024
У столиці притягнули до відповідальності пішохода, який порушив ПДР.
У Києві покарали п’яного пішохода, який на Хрещатику перейшов 8 смуг проїжджої частини: відео
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У Києві на вулиці Хрещатик покарали чоловіка, який перейшов вісім смуг проїжджої частини у не встановленому для цього місці.

Як повідомила патрульна поліція Києва, інспектори зупинили порушника. Він мав явні ознаки алкогольного сп'яніння.

«Тож ми провели з ним профілактичну бесіду щодо небезпеки таких дій та винесли постанову за ч. 3 ст. 127 (Порушення ПДР пішоходами, які перебувають у стані сп'яніння) КУпАП», - заявили у поліції.

У поліції нагадали, що пішоходи повинні переходити проїзну частину по пішохідних переходах, у тому числі підземних і надземних, а у разі їх відсутності — на перехрестях по лініях тротуарів або узбіч.

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