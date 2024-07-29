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ПФУ заборгував громадянам за рішеннями судів щодо пенсій майже 70 млрд гривень

18:02, 29 липня 2024
Моніторинг встановив, що держава фінансово неспроможна одразу погасити всю заборгованість на виконання усіх судових рішень.
ПФУ заборгував громадянам за рішеннями судів щодо пенсій майже 70 млрд гривень
Джерело фото: galychyna.fm
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Ухвалені законодавчі рішення суттєво змінювали підходи до розрахунку пенсій. Через це багато громадян почали масово звертатися до суду, щоб відновити свої права на належну пенсію, повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у блозі «LB.UA». Водночас, зазначив він, ПФУ систематично не виконує судові рішення.

«Моніторинг встановив, що держава фінансово неспроможна одразу погасити всю заборгованість на виконання усіх судових рішень. Тому виконання судового рішення у повному обсязі можливе лише за наявності відповідного бюджетного призначення коштом держбюджету», - зауважує Лубінець.

За словами Уповноваженого, у бюджеті ПФУ на 2023 рік були передбачені кошти на суму 360 млн грн. За інформацією Пенсійного фонду, з липня минулого року розпочалися виплати заборгованості за окремою бюджетною програмою, яких вистачило на виплати за 6 586 рішеннями суду.

«На жаль, у цьому році такі виплати не розпочалися. Причиною є незатвердження Урядом Бюджету ПФУ на 2024 рік. На даний час сума заборгованості за рішеннями судів, ухвалених з 2013 року, становить майже 70 млрд гривень», - наголосив Лубінець.

За його словами, восени 2023 року Уряд анонсував оновлення пенсійної системи України. Одним із передбачених нововведень є запровадження бальної системи у нарахуванні пенсій. Планується, що вона вирівняє диспропорції між пенсіонерами, котрі вийшли на пенсію давно та нещодавно.

Відтак, Уповноважений сподівається, що під час розроблення нової концепції пенсійної реформи Мінсоцполітики та Уряд врахують недоліки попередніх реформ.

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