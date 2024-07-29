ПФУ задолжал гражданам по решениям судов по пенсиям почти 70 млрд гривен

Мониторинг установил, что государство финансово не может сразу погасить всю задолженность по исполнению всех судебных решений.

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Принятые законодательные решения существенно изменяли подходы к расчету пенсий. Из-за этого многие граждане начали массово обращаться в суд, чтобы восстановить свои права на должную пенсию, сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в блоге «LB.UA». В то же время, отметил он, ПФУ систематически не выполняет судебные решения.

«Мониторинг установил, что государство финансово не может сразу погасить всю задолженность по исполнению всех судебных решений. Поэтому исполнение судебного решения в полном объеме возможно только при наличии соответствующего бюджетного назначения за счет госбюджета», - отмечает Лубинец.

По словам Уполномоченного, в бюджете ПФУ на 2023 год были предусмотрены средства на сумму 360 млн грн. По информации Пенсионного фонда, с июля прошлого года начались выплаты задолженности по отдельной бюджетной программе, которых хватило на выплаты по 6 586 решениям суда.

«К сожалению, в этом году такие выплаты не начались. Причиной является неутверждение Правительством Бюджета ПФУ на 2024 год. В настоящее время сумма задолженности по решениям судов, принятых с 2013 года, составляет около 70 млрд гривен», - подчеркнул Лубинец.

По его словам, осенью 2023 года Правительство анонсировало обновление пенсионной системы Украины. Одним из предусмотренных новшеств является введение бальной системы в начислении пенсий. Планируется, что она выровняет диспропорции между пенсионерами, которые вышли на пенсию давно и недавно.

Следовательно, Уполномоченный надеется, что при разработке новой концепции пенсионной реформы Минсоцполитики и Правительство учтут недостатки предыдущих реформ.

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