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ПФУ задолжал гражданам по решениям судов по пенсиям почти 70 млрд гривен

18:02, 29 июля 2024
Мониторинг установил, что государство финансово не может сразу погасить всю задолженность по исполнению всех судебных решений.
ПФУ задолжал гражданам по решениям судов по пенсиям почти 70 млрд гривен
Источник фото: galychyna.fm
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Принятые законодательные решения существенно изменяли подходы к расчету пенсий. Из-за этого многие граждане начали массово обращаться в суд, чтобы восстановить свои права на должную пенсию, сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в блоге «LB.UA». В то же время, отметил он, ПФУ систематически не выполняет судебные решения.

«Мониторинг установил, что государство финансово не может сразу погасить всю задолженность по исполнению всех судебных решений. Поэтому исполнение судебного решения в полном объеме возможно только при наличии соответствующего бюджетного назначения за счет госбюджета», - отмечает Лубинец.

По словам Уполномоченного, в бюджете ПФУ на 2023 год были предусмотрены средства на сумму 360 млн грн. По информации Пенсионного фонда, с июля прошлого года начались выплаты задолженности по отдельной бюджетной программе, которых хватило на выплаты по 6 586 решениям суда.

«К сожалению, в этом году такие выплаты не начались. Причиной является неутверждение Правительством Бюджета ПФУ на 2024 год. В настоящее время сумма задолженности по решениям судов, принятых с 2013 года, составляет около 70 млрд гривен», - подчеркнул Лубинец.

По его словам, осенью 2023 года Правительство анонсировало обновление пенсионной системы Украины. Одним из предусмотренных новшеств является введение бальной системы в начислении пенсий. Планируется, что она выровняет диспропорции между пенсионерами, которые вышли на пенсию давно и недавно.

Следовательно, Уполномоченный надеется, что при разработке новой концепции пенсионной реформы Минсоцполитики и Правительство учтут недостатки предыдущих реформ.

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