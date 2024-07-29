Проверяют ли обновление данных у военнообязанных женщин на границе: в ГПСУ ответили

В ГПСУ отметили, что военнообязанные женщины не ограничены в праве пересечения границы.

Фото: vechirniy.kyiv.ua

Представитель ГПСУ Андрей Демченко сообщил, что пограничники не будут проверять у военнообязанных женщин обновления данных. Они имеют право пересечения границы. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

«Что касается категории женщин, то еще раз отмечу, что ограничение на границе касается только мужчин - граждан Украины в возрасте от 18 до 60. Другие категории, женщины, юноши, они не ограничены в праве пересечения границы», - сказал он.

Отвечая на вопрос, не будут ли у женщин проверять обновление данных в ТЦК, Демченко заявил: «Именно так. Если будут ограничения по другим категориям граждан, то обязательно Государственная пограничная служба об этом укажет».

Напомним, некоторые украинки военнообязанны и, согласно закону о мобилизации, должны были обновить свои военно-учетные данные до 16 июля.

Ранее сообщалось, что женщины определенных специальностей, преимущественно медики, в возрасте от 18 до 60 лет должны стать на воинский учет и получить военно-учетный документ.

Также сообщалось, что Кабмин исключил норму, по которой женщины-медики, которые не стоят на учете в ТЦК, могли трудоустраиваться как невоеннообязанные.

Кроме того, мы писали, что суд вынес первый приговор женщине-медсестре за уклонение от воинского учета после предупреждения ТЦК.

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