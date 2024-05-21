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Кабмін виключив норму, за якою жінки-медики, які не стоять на обліку в ТЦК, могли працевлаштовуватися як невійськовозобов’язані

12:33, 21 травня 2024
Тепер всі жінки-медики та жінки-фармацевти повинні стати на військовий облік, якщо бажають працювати далі.
Кабмін виключив норму, за якою жінки-медики, які не стоять на обліку в ТЦК, могли працевлаштовуватися як невійськовозобов’язані
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Уряд виключив норму, за якою жінки-медики чи фармацевти, які не отримували військово-обліковий документ, могли працевлаштовуватися як невійськовозобов’язані до кінця 2026 року. Відповідні зміни внесені постановою Кабміну від 16 травня №563.

Отже, жінки-медики тепер не можуть працевлаштуватися як невійськовозобов’язані.

Нагадаємо, раніше ця норма передбачала, що жінки, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю та не перебували на військовому обліку у відповідних районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (не отримували військово-обліковий документ) до затвердження цього Порядку, можуть працевлаштовуватися як невійськовозобов’язані до кінця 2026 року.

При цьому чинними лишаються норми, за якими керівники державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій повідомляють відповідним ТЦК про жінок, які працюють у зазначених органах, на підприємствах, в установах та організаціях та які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю і не перебувають на військовому обліку у районних (міських) ТЦК.

Непрацевлаштовані жінки прибувають самостійно до відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки з метою взяття їх на військовий облік військовозобов’язаних.

Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною у переліку, затвердженому Міноборони, крім тих, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, беруться на військовий облік військовозобов’язаних за їх бажанням на загальних засадах, визначених цим Порядком.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», відтепер якщо працівники працюють дистанційно чи у відпустці, керівник бізнесу повинен буде відправити їм повістки від ТЦК поштою і показати ці відправлення ТЦК.

Крім того, ми писали, що суд ухвалив перший вирок жінці-медсестрі за ухилення від військового обліку після попередження ТЦК.

Автор: Наталя Мамченко 

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Кабмін виключив норму, за якою жінки-медики, які не стоять на обліку в ТЦК, могли працевлаштовуватися як невійськовозобов’язані

Тепер всі жінки-медики та жінки-фармацевти повинні стати на військовий облік, якщо бажають працювати далі.

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